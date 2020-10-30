Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой

Главное: Известный украинский футболист Андрей Ярмоленко подарил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Александру Усику футболку клуба, за который он сейчас выступает. Таким образом, он решил поддержать соотечественника накануне боя с британцем Дереком Чисорой.

Детали: Накануне боя против британца Дерека Чисоры бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик получил необычный подарок от своего соотечественника, футболиста лондонского «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Об этом сообщил сам боксер на своей странице в Instagram.

На опубликованном видео можно видеть Усика, который держит футболку «Вест Хэма» со своей фамилией и № 17 на спине. Очевидно, это указывает на текущее количество побед Александра на профессиональном ринге.

В тему: 31 октября 2020 года состоится боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Для Усика этот бой станет вторым после перехода в тяжелый вес.