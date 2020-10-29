В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло

Главное: В Ницце неизвестный устроил резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис. По меньшей мере, три человека погибли, нападавший задержан.

Детали: В Ницце прямо в базилике Нотр-Дам-де-Нис неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибли, по меньшей мере, три человека, сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в городе проводится полицейская операция.

Мэр Ниццы считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом. Он попросил горожан избегать района происшествия. По его словам, двое из трех погибших при атаке в Ницце были убиты внутри собора Богоматери. В связи с этим мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.

По информации BFM.TV, в результате атаки была обезглавлена женщина, а еще одному мужчине перерезали горло.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Он собирает экстренное совещание. Президент Франции Эммануэль Макрон уже направляется в этот штаб.

Национальная антитеррористическая прокуратура страны начала расследование убийств.

#BREAKING: Knife attack reported in Nice, France. Two people reportedly killed. Few injured. More clear details are awaited. Mayor says initial details point to a terrorist attack. pic.twitter.com/GIM0zgHrlv — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 29, 2020

Как пишут «Факты», нападавшего уже задержали. При задержании он был ранен, поэтому находится в больнице под охраной.

В тему: В июле 2016 года в толпу людей, которые в Ницце любовались фейерверком в честь национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии, врезался грузовой автомобиль. По последним данным, погибли 84 человека, в том числе дети.

В результате теракта погиб один украинец, еще один был травмирован.

Позже появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения террориста.