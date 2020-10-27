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Видео-Новости > В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии

В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии

Автор: «Фраза»
27.10.20 15:41
390
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии

Главное: В ходе словесной перепалки у одного из развлекательных заведений в Киеве гражданин Казахстана насмерть зарезал гражданина Грузии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Детали: В Киевской области правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в убийстве мужчины. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ночь на 27 октября в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи.

В ходе оперативно-розыскных действий было установлено, что у ресторана между 31-летним мужчиной с неизвестным возник конфликт. В ходе выяснения отношений незнакомец несколько раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавший гражданин Грузии скончался на месте происшествия.

«Во время отработки полученной информации уже через несколько минут мы четко знали, кто причастен к совершению преступления и то, что с места происшествия злоумышленник уехал на машине», — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, добавив, что после этого в столице была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию вероятного подозреваемого в убийстве.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы «Безопасный город», полицейские установили маршрут передвижения подозреваемого и задержали его на трассе в 55 километрах от Киева. Им оказался 39-летний гражданин Казахстана.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что заведения общепита в Киеве должны закрываться в 22 часа вечера.

В тему: 26 апреля 2019 года в Киеве на Набережном шоссе кавказцы устроили стрельбу в плавучем ресторане «Веранда на Днепре», расположенном на дебаркадере.

8 июля в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане, ранив девушку.

9 августа в центре Киева в одном из ресторанов, который расположен на бульваре Леси Украинки, между посетителями вспыхнула массовая драка между местными жителями и иностранцами.

12 ноября в центре Киева у Бессарабского рынка произошла драка между двумя группами иностранных граждан.

Тэги: Казахстан, убийство, Грузия, ресторан, криминал, новости Украины

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