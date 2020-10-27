Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку

Главное: Необычный инцидент произошел в Киеве. Появилось видео, как велосипедист врезался в остановку транспорта.

Детали: Минувшей ночью на улице Алматинская в Киеве произошел необычный инцидент. Тут велосипедист, не рассчитав силы, врезался в стеклянную остановку общественного транспорта, разбив ее.

Видео публикует ДТП.kiev.ua.

О том, сильно ли пострадал сам велосипедист, не сообщается.

Причиной ЧП могло стать плохое уличное освещение.

В тему: 27 октября 2020 года мы писали, что под Киевом произошло смертельное ДТП с политическим окрасом.