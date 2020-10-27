Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола

Главное: Дональд Трамп обрушился с новой критикой на Джо Байдена. Президент США заявил, что кандидат-демократ выступает против Бога.

Детали: Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать демократа Джо Байдена накануне выборов главы государства, которые должны пройти 3 ноября. Появились новые обвинения.

Выступая в Пенсильвании перед местными рабочими, американский лидер заявил: «Джо Байден выступает против Бога!».

Он добавил: «Помните: оружие, нефть и Бог. Я по эту сторону, он по другую».

Отметим, что в ответ толпа начала скандировать: «Боже, храни Дональда Трампа!».

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В тему: 26 октября 2020 года мы писали, что букмекеры считают, что Байден уже выиграл президентские выборы в США.