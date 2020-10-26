Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города

Главное: В Киеве предъявлено обвинение трем местным жителям, систематически избивавшим бездомных, что привело к смерти одного из них. Теперь им грозит высшая мера наказания.

Детали: В Киеве задержали троих местных жителей, которые на протяжении нескольких месяцев выходили на улицы Киева для «охоты» на бездомных. Как сообщает Цензор.НЕТ, их избивали, травили слезоточивым газом и даже угрожали оружием. Зачастую злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, поэтому жертвы не оказывали никакого сопротивления.

Все преступления совершались в центральной части Киева. Некоторые из них злоумышленники снимали на свои телефоны.

По словам руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, все они являются жителями Киева. «Одному 47 лет, второму — 30, и самому младшему — 22. Характерно, что организатор этого всего именно самый младший участник группы», — рассказал он.

Двоих злоумышленников суд уже взял под стражу, третьего — отправил под домашний арест. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В тему: В июле 2019 года в киевском Гидропарке двое парней поиздевались над бездомным стариком, избив и ограбив его.

Тогда же неравнодушные киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей.

17 февраля на Троещине толпа подростков жестоко избила бездомного мужчину.

О том, как живется бездомным людям в столице читайте здесь.