В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент

Главное: Активистка FEMEN встретила Владимира Зеленского перед избирательным участком. Появилось видео.

Детали: С президентом Украины Владимиром Зеленским произошел пикантный инцидент перед избирательным участком, куда он приехал со своей женой Еленой, чтобы проголосовать на местных выборах. Появилось видео.

Главу государства встречала активистка FEMEN, которая подняла перед ним подол юбки, под которой не было никакой одежды, но была заметна надпись ZEXIST.

Девушку задержала полиция.

Видео 18+

В тему: 25 октября 2020 года мы писали, что появилось видео, как голосовал Зеленский.