Известный украинский художник рассказал об истинной силе армянских воинов

Главное: Украинский художник Борис Егиазарян выступил в поддержку «всеармянского тыла», от имени которого на днях выступила дизайнер Маргарита Петросян.

Детали: Известный украинский художник Борис Егиазарян прокомментировал статью про армянского дизайнера Марагриты Петросян в армянском СМИ, где она подчеркнула, что женщины в тылу должны быть достойны героизма армянских мужчин. Как сообщает AnalitikaUA.net, по словам художника, всеармянский тыл является той силой армянских воинов, которая дает уверенность в их победе.

«Творческая, талантливая, очаровательная армянка. Уверен, что вы пример для многих, и таких армянок как вы много. Там на фронте наши ребята стоят за жизни таких молодых, достойных, патриотичных людей, которые являются будущим нашей страны. Мне очень больно, что я не могу приехать в Армению и встать на передовой рядом с нашими воинами на защиту нашей Родины. Мне больно и обидно от этого», — заявил он.

Как напоминает издание, дизайнер из Еревана Маргрита Петросян, творчество которой привлекло внимание средств массовой информации сразу трех стран, в дни эскалации в Карабахе, как и многие женщины сегодня в Армении и диаспоре старается быть полезной защитникам отечества, переселенцам, раненым и нуждающимся.

В интервью 365news.am она рассказала о своих подходах к вопросам предоставления помощи вынужденным переселенцам из Карабаха, деятельности волонтерских групп, введении эмбарго на ввоз товаров из Турции и их замене.

В тему: С 27 сентября в зоне карабахского конфликта продолжаются интенсивные бои.

В Армении заявляют о доказательствах участия на стороне Азербайджана инструкторов из Турции боевиков из Сирии и Ливии. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.

Запланированное на 10 октября гуманитарное перемирие (по итогам московских консультаций) было сорвано азербайджанской армией. Неделю спустя Ереван и Баку во второй раз решили объявить перемирие в гуманитарных целях с 00:00 18 октября.

Но и теперь с передовой поступают сообщения о том, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня и предпринимает активные действия на разных участках фронта.