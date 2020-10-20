Появилось видео пожара на заводе под Одессой

Главное: Под Одессой на заводе произошел пожар. Уже появилось видео с места ЧП.

Детали: Поздно вечером понедельника, 19 октября, в селе Фонтанка-3 под Одессой вспыхнул пожар в помещении промышленного цеха на территории завода по изготовлению металлических дверей. Подробности поведали в ГСЧС.

Спасатели говорят, что тут случилось возгорания крыши здания цеха, при этом существовала угроза распространения огня по всей площади крыши.

Отмечается также, что во время тушения пламени происходили единичные взрывы легковоспламеняющихся жидкостей и частичное разрушение металлических и деревянных конструкций, а сами пожарные работали по повышенному номеру вызова.

Менее чем через четыре часа пожар был локализован, а еще через пару часов спасатели ликвидировали огонь на площади две тысячи квадратных метров.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. От ГСЧС к тушению огня было привлечено четырнадцать единиц техники и 67 человек личного состава.

Видео с места ЧП:

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