Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно

С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно

Александр Панько
19.10.20 16:34
279
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно

Главное: В Хмельницкой области с поезда, который направлялся из Львова в Киев, сняли девочек-подростков, которые вели себя не вполне адекватно. Появилось видео инцидента.

Детали: В Хмельницкой области на железной дороге произошло ЧП — поезд «Львов — Киев» был экстренно остановлен на станции в Шепетовке в связи с неадекватным поведением двух девушек (одна из них к тому же оказалась несовершеннолетней). Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, пассажирки начали нарушать порядок практически со своей посадки во Львове — пили спиртное, курили в вагоне, слушали громкую музыку, бегали по коридору без одежды и не обращали внимания на замечания.

В паблике появилось видео из вагона с участием неадекватных пассажирок.

В результате начальник поезда принял решение высадить дебоширок и вызвать полицию.

Как уточнили в полиции Хмельницкой области, указанный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 октября.

В тему: В начале февраля в ночном поезде «Киев — Кривой Рог» пьяные подростки неадекватно вели себя, нецензурно ругались и приставали к пассажирам. Стюарты вызвали на помощь полицию, которая и сняла дебоширов с рейса.

Тэги: Киев, Львов, общество, поезд, Хмельницкая область, Хмельницкий, подростки, новости Украины

Комментарии

Статьи

19.10.20 09:10

Ракетные катера Ее Величества в степях Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.10.20 09:28

Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик эпидемии вирусных заболеваний

В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик эпидемии вирусных заболеваний
19.10.20 15:43
405
Последние новости
19.10.20 16:55

В NASA заявили, что к Земле летит целая «стая» астероидов
19.10.20 16:34

С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
19.10.20 16:04

В УПЦ назвали возможную легализацию марихуаны в Украине путем к узакониванию наркомафии
19.10.20 15:43

В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик эпидемии вирусных заболеваний
19.10.20 15:32

В Золочево выселяют детский магазин прихожанина УПЦ из-за его религиозных убеждений
19.10.20 15:18

На Кировоградщине УПЦ отстаивает в суде храм после незаконной перерегистрации сторонниками ПЦУ
19.10.20 15:15

Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Фото и Видео
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
Популярный украинский курорт внезапно замело снегом
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
fraza.com
Новости блогосферы
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.