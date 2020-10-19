С поезда «Львов — Киев» сняли девочек-подростков, которые вели себя неадекватно

Главное: В Хмельницкой области с поезда, который направлялся из Львова в Киев, сняли девочек-подростков, которые вели себя не вполне адекватно. Появилось видео инцидента.

Детали: В Хмельницкой области на железной дороге произошло ЧП — поезд «Львов — Киев» был экстренно остановлен на станции в Шепетовке в связи с неадекватным поведением двух девушек (одна из них к тому же оказалась несовершеннолетней). Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, пассажирки начали нарушать порядок практически со своей посадки во Львове — пили спиртное, курили в вагоне, слушали громкую музыку, бегали по коридору без одежды и не обращали внимания на замечания.

В паблике появилось видео из вагона с участием неадекватных пассажирок.

В результате начальник поезда принял решение высадить дебоширок и вызвать полицию.

Как уточнили в полиции Хмельницкой области, указанный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 18 октября.

В тему: В начале февраля в ночном поезде «Киев — Кривой Рог» пьяные подростки неадекватно вели себя, нецензурно ругались и приставали к пассажирам. Стюарты вызвали на помощь полицию, которая и сняла дебоширов с рейса.