В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики

Главное: В Киеве девять школ и два садика ушли на вынужденный карантин. На самоизоляции находится 621 класс и 95 групп.

Детали: В Киеве из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом среди учителей на карантин закрыты 9 школ. На самоизоляции находится также 621 класс. Об этом сегодня, 19 октября, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, школам рекомендовано начать осенние каникулы раньше — с 21 октября. Это должно снизить уровень заболеваемости среди учителей и школьников.

«На сегодня в городе закрыты на карантин 9 школ из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей. По три школы в Печерском и Оболонском районах, и по одной — в Подольском, Дарницком и Святошинском районах», — сказал Кличко.

Также мэр заявил, что на самоизоляции находится 621 класс в 189 школах.

«Всего больных коронавирусом школьников в нашем городе 605. Болеют также 485 педагогов», — добавил он.

Кроме этого в столице наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом в детских садах. В связи с этим временно были закрыты 92 группы в 79 садиках. Два детсада полностью закрыты на карантин.

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