Появилось видео эпичного демонтажа заброшенного элеватора в Харькове

Главное: В Харькове взорвали заброшенный элеватор. Опубликовано видео.

Детали: В Харькове произошел демонтаж заброшенного элеватора. Местные СМИ публикуют видео взрыва.

Как сообщается, здание не использовалось четверть века.

Информируется: «Путем подрыва было снесено пятиэтажное здание заброшенного элеватора в центре города возле железнодорожного вокзала».

Демонтаж элеватора привлек местных жителей, которые пришли посмотреть на в каком-то роде историческое событие.

Видео:

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