Американцы показали оружие, которое может «достать до Москвы»

Главное: Американские военные показали пушку Strategic Long Range Cannon. Появилось видео.

Детали: В США военные рассказали о действиях стратегической сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon. Как пишет издание Popular Mechanics, это оружие может достать даже до Москвы.

В публикации сказано: «С ней у США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана», которая могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву».

Также в статье говорится: «Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай».

В тему: 15 октября 2020 года мы сообщали, что известная газета написала, что Германия готовится к ядерной войне.