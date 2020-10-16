Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу

Главное: Президент США Дональд Трамп признал, что не является самым популярным человеком в мире. По его мнению, Иисус Христос «лидирует с большим отрывом».

Детали: Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу. Как сообщает Lenta.ru, на предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина) американский лидер вспомнил, как однажды кто-то ему сказал, что самый знаменитый человек в мире на данный момент. «Я ответил, что это не так. Мои собеседники поинтересовались: „И кто же более знаменитый?“. Тогда я сказал: „Иисус Христос“», — заключил Трамп, добавив, что если взглянуть на небо, то станет ясно, что Иисус «лидирует с большим отрывом».

Видео заявление публикует The Independent на своем канале в YouTube.

В 1966 году знаменитый участник группы The Beatles Джон Леннон заявил в интервью лондонской газете Evening Standard, что их группа «более популярна, чем Иисус», чем вызвал негодование христиан во всем мире. В результате массовых протестов и угроз музыкантам пришлось отменить несколько концертов в рамках турне по США, после чего они вообще свернули гастрольную деятельность.

В тему: После первого раунда дебатов со своим конкурентом на президентских выборах Джо Байденом эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill существенно снизили котировки на победу Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.