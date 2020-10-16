Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»

Главное: В ходе словесной перепалки из-за коронасируса на заседании Харьковского облсовета глава местной ОГА Алексей Кучер и замглавы облсовета Владимир Скоробогач опустились до слов, не принятых в приличном обществе.

Детали: Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер и заместитель главы харьковского областного совета Владимир Скоробогач на заседании облсовета обговорили актуальные проблемы, используя нецензурную лексику. Как сообщает Цензор.НЕТ, региональные политики на заседании облсовета использовали в дискуссии такие слова как «херня», «нихера», «дро*ите».

На опубликованном видео можно заметить, что конфликт разгорелся во время обсуждения готовности больниц к приему больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Отметим, что все общение между чиновниками происходило на русском языке.