Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»

Главное: Андрей Лунин дебютирует в Лиге чемпионов против «Шахтера»? Такое мнение выразил эксперт.

Детали: Футбольный эксперт и колумнист «Фразы» Андрей Шахов считает, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может дебютировать в Лиге чемпионов уже в поединке против донецкого «Шахтера», который состоится в Испании в ближайшую среду, 21 октября.

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» написал у себя в телеграм-канале ШАХ и ШАХ: «Не видел логики выпускать Лунина в эту субботу, учитывая, что Куртуа полностью здоров и даже отдохнувший. Мне сдается, что логичнее заиграть украинца в среду против «Шахтера», дав Тибо передышку перед Класико 24 октября. Не удивлюсь, если и Зидан держит в уме именно такой вариант».

Отметим, что испанские журналисты восхищаются работой 21-летнего украинца на тренировках, сравнивая его с яркие прыжки с кошкой.

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