Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»

Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»

Александр Панько
16.10.20 12:01
313
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»

Главное: Андрей Лунин дебютирует в Лиге чемпионов против «Шахтера»? Такое мнение выразил эксперт.

Детали: Футбольный эксперт и колумнист «Фразы» Андрей Шахов считает, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может дебютировать в Лиге чемпионов уже в поединке против донецкого «Шахтера», который состоится в Испании в ближайшую среду, 21 октября.

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» написал у себя в телеграм-канале ШАХ и ШАХ: «Не видел логики выпускать Лунина в эту субботу, учитывая, что Куртуа полностью здоров и даже отдохнувший. Мне сдается, что логичнее заиграть украинца в среду против «Шахтера», дав Тибо передышку перед Класико 24 октября. Не удивлюсь, если и Зидан держит в уме именно такой вариант».

Андрей Лунин

Отметим, что испанские журналисты восхищаются работой 21-летнего украинца на тренировках, сравнивая его с яркие прыжки с кошкой.

В тему: 15 октября 2020 года мы писали, что матч «Динамо» и «Ювентуса» пройдет со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, ФК Реал, Лига чемпионов, спорт, Андрей Лунин

Комментарии

Статьи

16.10.20 09:03

Украинский арсенал: ЗРК С-125 «Печора»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.10.20 08:05

Так какой клуб базовый в сборной Украины?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Европе спрогнозировали жуткий рост смертности от коронавируса

В Европе спрогнозировали жуткий рост смертности от коронавируса
16.10.20 11:17
365
Последние новости
16.10.20 12:39

Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
16.10.20 12:04

Дмитрий Гордон опустился до тупого мочилова оппонентов мэра Виталия Кличко на выборах, - блогер
16.10.20 12:01

Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
16.10.20 11:37

Всенародный опрос Зеленского проведет некая общественная организация за деньги некоего мецената, – «Слуга народа»
16.10.20 11:26

Начато досудебное расследование из-за клеветы в статье о Почаевской лавре
16.10.20 11:17

В Европе спрогнозировали жуткий рост смертности от коронавируса
16.10.20 11:08

Юридический отдел УПЦ назвал незаконными ограничение богослужений и дискриминацию верующих во время карантина
Фото и Видео
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Опубликован снимок занесенных осенним снегом Карпат
Зеленский начал задавать украинцам свои вопросы
Зеленский начал задавать украинцам свои вопросы
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов
fraza.com
Новости блогосферы
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.