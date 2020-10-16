«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов

Главное: Президент Владимир Зеленский заявил о том, что всенародный опрос 25 октября станет лишь первым в череде подобных опросов. Он ожидает, что их будут проводить «ежемесячно или даже еженедельно». При этом глава государства призвал украинцев присылать свои вопросы.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства. В очередном обращении на своей странице в Facebook он призвал украинцев в комментариях на официальных страницах высказаться, о чем еще они хотят высказаться и какие вопросы хотят услышать.

«Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность учебы в школе, еврономера, парламентская республика и многое многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы», — заявил Зеленский, добавив, что. «ничто не мешает нам ежемесячно, или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение».

При это он выразил убеждение, что политики критикуют идею опроса, потому что боятся услышать мнение граждан, «убеждают, что украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай бог, их что-то спрашивать».

По словам президента, политики боятся, потому что если народовластие реально заработает, то они просто будут не нужны: «Их перестанут приглашать на ток-шоу, спонсировать их партии, их мнение больше никому не будет интересно, потому что все будут решать граждане Украины».

В тему: 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Позже стало известно, что опрос не будет иметь юридической силы. Волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов СМИ указывали легализацию конопли и утверждали, что среди них не будет «спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

14 октября Зеленский задал первый вопрос: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». На следующий день второй — «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

Тогда же ОПУ опубликовал все остальные вопросы.

По данным представителя фракции «Слуга народа» Василия Мокана, для организации опроса будут напечатаны 5 млн опросных листов, которые внешне будут напоминать избирательные бюллетени.