На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен

Главное: Мошенницы из Мариуполя «сняли порчу» с пенсионерки из Николаевской области. В ходе «обряда» старушка отдала злоумышленницам деньги и украшения почти на 950 тыс. гривен.

Детали: Две мошенницы обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска Николаевской области. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, подойдя к потерпевшей возле магазина, они сообщили ей, что имеют сверхспособности и видят на пенсионерке смертельную порчу.

Незнакомки рассказали бабушке, что могут помочь, проведя определенный ритуал, для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Вместе они пошли домой к потерпевшей, где та собрала золотые украшения и деньги на общую сумму почти в 950 тыс. гривен, и отдала их злоумышленницам. Поняла старушка, что стала жертвой аферисток, уже, когда те ушли.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых и их водителя. Выяснилось, что обе женщины являются жительницами Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

12 октября их задержали в Мариуполе. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли денежные средства и ряд ювелирных изделий, которые могли быть похищены у потерпевшей.

Видео задержания опубликовано на канале Полиции Николаевщины в YouTube:

Сейчас мошенниц доставили в Николаевскую область, где им изберут меру пресечения.

В тему: В сентябре 2013 года на Прикарпатье за ​​ритуал «снятия порчи» женщина отдала двум мошенницам 170 тыс. грн.

Летом 2019 года мошенники забрали 100 тыс. грн у 78-летней пенсионерки под видом проведения обряда «снятия порчи» с ее сына.