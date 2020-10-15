В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе

Главное: На киевский Березняках водитель учебного автомобиля проехал поперек дороги по пешеходному переходу и совершил наезд на женщину.

Детали: В Киеве на Березняках водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе. Момент ДТП на проспекте Тычины попал в поле зрения камер наблюдения. Как видно по записи, опубликованной каналом BerCrime в YouTube, водитель-ученик, по непонятным причинам, начал движение поперек дороги по пешеходному переходу, по которому шла женщина на зеленый сигнал светофора.

Таким образом автомобиль догнал пешехода практически уже на тротуаре. От сильного удара женщина оказалась на капоте и потом свалилась на бок.

Никакой официальной информации о случившемся не поступало. Что было дальше с участниками происшествия, неизвестно.

В тему: 14 февраля 2020 года на столичных Березняках прямо на пешеходном переходе сбили пешехода.