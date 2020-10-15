Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей

Главное: Меган Маркл сделала резонансное заявление. Она назвала пользователей социальных сетей наркоманами.

Детали: Герцогиня Сассекская Меган Маркл отметилась скандальным заявлением. Произошло это во время ее выступления на Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения.

Мероприятие организовало издание Fortune.

Меган Маркл сравнила пользователей социальных сетей, проводящих там много времени, с наркоманами.

Она заявила: «Я очень переживаю за людей, для которых жизнь онлайн стала частью повседневности».

Также Герцогиня Сассекская сказала, что сама ими давно не пользуется: «Аккаунт Sussexroyal в «Инстаграме» вела команда помощников, и я ничего в нем не публиковала».

Кроме этого она призналась, что до замужества очень много времени проводила онлайн.

Меган Маркл сказала: «Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни. Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают».

В тему: 29 сентября 2020 года мы писали, что стали известны подробности работы Меган Маркл и принца Гарри в Netfliх.