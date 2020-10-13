Черная дыра «съела» звезду прямо на глазах у астрономов

Главное: Черная дыра «уничтожила» одну из звезд. Подробности поведали ученые.

Детали: Одна из звезд «погибла» в «недрах» черной дыры. Как пишет издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, несколько телескопов по всему миру зафиксировали резкую вспышку света, которая означала ее поглощение.

Астрономы говорят: «Гибель звезды в черной дыре – редкое и даже уникальное явление».

Они так описывают процесс: «По мере приближения звезды к черной дыре, ее разрывает на тонкие нити. Попадание этих нитей в черную дыру вызывает яркую вспышку света».

Ученые отмечают: «Такие события происходят редко и наблюдению поддаются с большим трудом, поскольку пыль образует вокруг завесу».

В отчете информируется: «Так называемое «событие AT2019qiz» в галактике, расположенной в 215 миллионах световых лет от Земли, стало ближайшим приливным разрушением, которое наблюдали ученые за всю историю человечества. Космическое тело в процессе разрушения потеряло почти половину своей массы».

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