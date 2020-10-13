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Видео-Новости > Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски

Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски

Александр Панько
13.10.20 09:54
464
Несовершеннолетние отморозки разгромили трамвай в Киеве из-за требования одеть маски

Главное: Двое подростков в возрасте 13-15 лет устроили погром в трамвае после того как от них потребовали надеть медицинские маски. При этом задержавшие дебоширов полицейские также оказались без масок.

Детали: В Киеве школьники устроила погром в трамвае у станции метро «Черниговская». Как сообщает BigKyiv со ссылкой на очевидцев, инцидент начался из-за отказа двоих подростков 13-15 лет надеть маски в общественном транспорте. В итоге они начали бить кондуктора и выбивать окна в вагоне.

Пассажира, который выразил неудовольствие их действиями несовершеннолетние покусали и попытались задушить.

Успокоить буйных школьников удалось лишь экипажу патрульных полицейских, который проезжал мимо места происшествия. Они скрутили подростков и удерживали на земле лицом вниз, не давая подняться.

При этом, как отмечается, сами полицейские находились без индивидуальных средств защиты.

Произошедшее надолго парализовало движение на улице Гната Хоткевича.

Видео с места происшествия издание опубликовало на своей странице в Instagram.

В тему: 5 июня 2020 года компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.

Тэги: Киев, карантин, трамвай, криминал, Национальная полиция Украины, погром, новости Украины, медицинская маска

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