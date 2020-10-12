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Видео-Новости > Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса

Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса

Александр Панько
12.10.20 19:39
491
Евросоюз решил пойти по пути Украины, чтобы не закрывать границы из-за коронавирурса

Главное: Евросоюз не собирается закрывать границы для внутреннего перемещения. Вместо этого здесь будет применяться цветовая система классификации регионов в зависимости от степени эпидемиологической опасности. Аналогичная система уже более 2 месяцев работает в Украине.

Детали: Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещения между ними. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, таким образом Евросоюз не будет закрывать границы.

«Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (желтую) и зеленую зоны риска. Система основана на общих условиях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина», — заявила она в видеообращении, опубликованном на официальном сайте в Twitter.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

16 сентября Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина, подключив к принятию решения относительно «красных» зон местные власти.

22 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новые ограничения в регионах «красной» зоны карантина с учетом предложений региональных комиссий.

Напомним: 28 сентября 2020 года руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что запрет на въезд иностранцев в Украину, введенный с 28 августа в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, утратил силу.

Впоследствии в Госпогранслужбе объяснили, что это значит.

Тэги: Евросоюз, эпидемия, мир, карантин, граница, коронавирус

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