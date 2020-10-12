Появилось видео, как школьник угнал автобус в США

Главное: В США маленький мальчик угнал школьный автобус. Появилось видео.

Детали: Необычный инцидент произошел в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана). Тут 11-летний мальчик угнал школьный автобус.

Полиция сообщает, что малыш проник в школу в минувшее воскресенье, где и сел за руль транспортного средства.

Уже появилось видео погони за школьным автобусом под управлением малолетнего хулигана.

Машина остановилась лишь после получаса езды, врезавшись в столб и дерево.

Сам мальчик не пострадал, но его забрали в полицейский участок. При этом его заковали в наручники.

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