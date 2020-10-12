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Видео-Новости > Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса

Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса

Агата Кловская
12.10.20 20:54
637
Билл Гейтс сделал еще одно резонансное заявление на тему коронавируса

Главное: Билл Гейтс призвал обеспечить мир вакцинами. По словам миллиардера, они спасут планету от коронавируса.

Детали: Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс продолжает лоббировать тему тотального вакцинирования населения по всей планете от коронавируса. Он сделал очередное резонансное заявление, общаясь с NBC.

Билл Гейтс заявил: «Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни – получение суперэффективной и доступной вакцины».

Богач добавил: «Массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе».

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Билл Гейтс, вакцинация, коронавирус

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