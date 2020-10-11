Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Китайцы создали уникальный смартфон

Китайцы создали уникальный смартфон

Александр Панько
11.10.20 07:41
985
Китайцы создали уникальный смартфон

Главное: Китайцы создали уникальный смартфон. Его фронтальная камера является съемной.

Детали: Китайская компания Vivo создала уникальный смартфон IFEA. Его особенность состоит в том, что фронтальная камера устройства является съемной.

Отмечается, что его конструкция предполагает выдвижную площадку в верхней грани корпуса, что встречается в современных смартфонах.

При этом камера держится на магнитах, а использовать ее можно отдельно от смартфона.

Подчеркивается, что тут используется и основной камерный блок из трех сенсоров, но концепция смартфона предполагает, что он может обходиться единственным съемным модулем.

Также известно, что модуль оснащен собственным аккумулятором и может использоваться, например, как экшн-камера со сторонним креплением.

Когда смартфон появится в продаже – неизвестно.

В тему: 7 октября 2020 года мы писали, что в Apple наконец-то озвучили дату презентации iPhone 12 и других новинок.

Мы в Телеграм.

Тэги: Китай, мир, смартфон, технологии, IFEA

Комментарии

Статьи

10.10.20 09:57

Тамплиеры, Ковчег завета и культ Великой матери. Новые открытия в Испании

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
11.10.20 08:30

Первая победа Германии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Масонство, масоны и живопись
09.10.20 19:06

Масонство, масоны и живопись

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса
10.10.20 15:04
3230
Последние новости
11.10.20 07:41

Китайцы создали уникальный смартфон
11.10.20 01:18

Крупнейший каталог космоса появился в свободном доступе
10.10.20 15:04

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса
10.10.20 13:34

Когда пешеход должен пропустить авто: Верховный суд дал разъяснение
10.10.20 12:06

Американский подросток стал рекордсменом мира по созданию ядерного реактора
10.10.20 11:32

Всемирный банк констатировал неизбежный рост нищих во всем мире
10.10.20 08:55

Немецкий вирусолог назвал главный фактор смертности от коронавируса
Фото и Видео
Китайцы создали уникальный смартфон
Китайцы создали уникальный смартфон
Китайцы создали уникальный смартфон
Китайцы создали уникальный смартфон
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Крупнейший водопад Крыма остался без воды
Ливень затопил один из украинских городов
Ливень затопил один из украинских городов
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
В Киеве неадекват с «розочкой» бросался на прохожих
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Харькове курсантов кормят макаронами с червями
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.