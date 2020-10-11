Главное: Китайцы создали уникальный смартфон. Его фронтальная камера является съемной.

Детали: Китайская компания Vivo создала уникальный смартфон IFEA. Его особенность состоит в том, что фронтальная камера устройства является съемной.

Отмечается, что его конструкция предполагает выдвижную площадку в верхней грани корпуса, что встречается в современных смартфонах.

При этом камера держится на магнитах, а использовать ее можно отдельно от смартфона.

Подчеркивается, что тут используется и основной камерный блок из трех сенсоров, но концепция смартфона предполагает, что он может обходиться единственным съемным модулем.

Также известно, что модуль оснащен собственным аккумулятором и может использоваться, например, как экшн-камера со сторонним креплением.

Когда смартфон появится в продаже – неизвестно.

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