В Днепре «сам по себе» развалился дом

Главное: В Днепре обрушился дом. Появилось видео с места ЧП.
Детали: В ночь на четверг, 8 октября, в Днепре на улице Генерала Воливача произошло ЧП. Как говорят местные спасатели, тут разрушился частный двухэтажный дома.
В результате инцидента пострадал хозяин, который в это время спал – его госпитализировали.
Отмечается, что также был поврежден соседний дом.
Причина разрушения устанавливается.
В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что в Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета.