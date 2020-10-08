В Днепре «сам по себе» развалился дом

Главное: В Днепре обрушился дом. Появилось видео с места ЧП.

Детали: В ночь на четверг, 8 октября, в Днепре на улице Генерала Воливача произошло ЧП. Как говорят местные спасатели, тут разрушился частный двухэтажный дома.

В результате инцидента пострадал хозяин, который в это время спал – его госпитализировали.

Отмечается, что также был поврежден соседний дом.

Причина разрушения устанавливается.

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что в Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета.