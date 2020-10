Умер ветеран рэгги Джонни Нэш

Главное: Умер американский певец Джонни Нэш. Ему было 80 лет.

Детали: В США скончался известный певец Джонни Нэш в возрасте восьмидесяти лет. Он прославился как исполнитель рэгги.

По сообщению его семьи, он умер у себя в доме. Другие подробности не информируют.

Известно лишь, что он умер естественной смертью во вторник, 6 октября.

Справка: Джонни Нэш родился в Хьюстоне в 1940 году, он начал музыкальную карьеру в 1957 году. Мировую известность он в основном получил благодаря своей песне I Can See Clearly Now.

В тему: 7 октября 2020 года мы писали, что Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален.