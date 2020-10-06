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Видео-Новости > «Динамо» в последний момент усилилось бразильцем. Румын уже под вопросом

«Динамо» в последний момент усилилось бразильцем. Румын уже под вопросом

Абелардо
06.10.20 19:17
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«Динамо» в последний момент усилилось бразильцем. Румын уже под вопросом

Главное: Киевское «Динамо» подписало контракт с румынским опорным полузащитником Тудором Бэлуцэ. Срок арендного соглашения — до конца сезона 2020/21.

Детали: Румынский полузащитник Тудор Бэлуце стал игроком киевского «Динамо». За нашу команду он будет выступать до конца нынешнего сезона на правах аренды. Во всяком случае такая информация появилась на официальном сайте киевлян.

Права на 21-оетнего футболиста принадлежат английскому «Брайтону».

Родился Бэлуцэ в городе Крайова, где и начинал свою футбольную карьеру. В 2007-2013 годах обучался в футбольной академии Георге Попеску, в 2013-2015 — в академии Георге Хаджи

В 2015 году Тудор подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Вииторул» (Констанца). 31 января 2019 года подписал контракт с английским клубом «Брайтон энд Хоув Альбион».

Сыграть он может как на позиции опорного полузащитника, так и на позиции центрального защитника.

В «Динамо» Бэлуцэ будет играть под шестым номером.

Впрочем, позже стало известно, что трансфер румынского полузащитника Тудора Белуце в киевское «Динамо» задерживается и находится под угрозой срыва. Дело в том, что президент киевского клуба Игорь Суркис отказывается платить комиссионные агентам, считая их завышенными.

Кроме этого, киевское «Динамо» подписало контракт с бразильским нападающим Клейтоном, который довольно долго находился в команде на просмотре.

24-летний футболист, являющийся воспитанником клуба «Фигейренше», а также выступавший за «Атлетико-Минейро» и «Коринтианс», заявлен «бело-синими» на матчи украинской Премьер-лиги под 27-м номером.

Отметим, что сегодня в Украине закрывается трансферное окно.

В тему: По информации некоторых источников, именитый бразильский форвард Алешандре Пато получил предложение из Украины.

Тэги: футбол, спорт, Динамо, ФК Динамо Киев, Клейтон, Тудор Бэлуцэ

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