В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож

Главное: 5 октября в киевской маршрутке № 580 был пойман карманник. Люди хотели совершить самосуд, но тот достал нож и убежал.

Детали: В киевской маршрутке воры попытались украсть у пассажирки личные вещи, но одного из них женщина поймала за руку. Чтобы избежать самосуда, вор достал из кармана нож. Видео происшествия опубликовано на Facebook-странице «Типичный Киев».

Как сказано в подписи к видео, инцидент произошел вечером в понедельник, 5 октября, в маршрутке № 580. Воры-карманники попытались обокрасть женщину, но она заметила эти

«На удивление, остальные пассажиры не оставили женщину в беде и подняли крик. Воров вывели из маршрутки и хотели совершить самосуд. Но мужчина достал нож и убежал», — описывают ситуацию очевидцы.

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