У Трампа заметили серьезные проблемы с дыханием

Главное: Журналисты заподозрили, что президент США Дональд Трамп испытывают серьезные проблемы с дыханием. Врачи предполагают, что это вызвано осложнениями, вызванными коронавирусом.

Детали: После выписки из госпиталя президент США Дональд Трамп, вероятно, испытывает проблемы с дыханием. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает The Mirror.

Так, на видео, опубликованном в СМИ, видно, что американский лидер, находясь на балконе Белого дома, хватал воздух ртом. Опрошенные изданием врачи заподозрили у Трампа осложнения, вызванные Covid-19.

В частности, на это указывает то, что он наполнял легкие воздухом сильнее, чем обычно.

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что после неудачных дебатов Трамп подхватил коронавирус у своей помощницы.

Позже появилось видео побега Трампа из больницы.

5 октября стало известно, что в Белом доме выявлены новые случаи коронавируса. Инфекцию подхватила пресс-секретарь резиденции и ее заместители.