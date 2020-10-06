Появилось эпичное видео урагана в Ивано-Франковске

Главное: В Ивано-Франковске бушевала непогода. Стало известно о ее последствиях, также опубликовано видео очевидцев.

Детали: Мощный ураган, бушевавший накануне в Ивано-Франковске, попал на видео очевидцев. О его последствиях поведал мэр города Руслан Марцинкив.

Чиновник рассказал, что сильнейший ветер буквально валил деревья, крушил линии электропередач и срывал крыши с домов.

Он информирует также: «Подтопило много домов, есть поврежденные крыши. В Доме панихиды частично снесло крышу над административным помещением. Есть поврежденные автомобили. Возле детского садика №19 упала электрическая опора, много деревьев упали на территориях детских садов. Опасности для детей нет».

Уточняется, что последствия непогоды ликвидировали 46 человек личного состава ГСЧС в Ивано-Франковской области и 11 единиц техники.

Погибших и травмированных нет.

Видео очевидцев 18+

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что на Буковине мощный ураган срывал крыши с домов.