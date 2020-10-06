Ровно 45 лет назад киевское «Динамо» стало сильнейшим клубом Европы

Главное: 45 лет назад киевское «Динамо» стало лучшим клубом континента. Наша команда выиграла Суперкубок Европы.

Детали: 6 октября 1975 года киевское «Динамо» стало самой сильной командой континента. Наш клуб выиграл Суперкубок Европы.

Сегодня эту знаменательную дату вспоминают все болельщики киевлян.

Тогда на Центральном стадионе в Киеве команда Валерия Лобановского и Олега Базилевича обыграла грозную «Баварию» со счетом 2-0, оба гола забил Олег Блохин. Первый матч а Мюнхене наши ребята выиграли со счетом 1-0.

За победой нашей команды наблюдали более ста тысяч болельщиков.

Вспоминаем, как это было:

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что эксперты предрекли «Динамо» третье место в группе Лиги чемпионов, а «Шахтеру» – последнее.