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Видео-Новости > Стало известнo, как на выборах будут голосовать украинцы, больные коронавирусом

Стало известнo, как на выборах будут голосовать украинцы, больные коронавирусом

Автор: «Фраза»
06.10.20 10:58
183
Стало известнo, как на выборах будут голосовать украинцы, больные коронавирусом

Главное: Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как на выборах будут голосовать украинцы, больные коронавирусом.

Детали: Избиратели, находящиеся в больнице, смогут проголосовать на местных выборах в медучреждении с помощью выездных бригад. Об этом сегодня, 6 октября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства № 846 от 22 июля. Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смог проголосовать на дому. Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад», — сказал он.

При этом на избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мер:

— вход осуществляется в масках;

— соблюдение дистанции;

— наличие антисептика;

— люди должны использовать свою ручку.

«Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка», — добавил министр.

Степанов отметил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.

В тему: Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что в Украине снова введут жесткий карантин. По его словам, локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

Тэги: выборы, общество, политика, Максим Степанов, коронавирус

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Стало известнo, как на выборах будут голосовать украинцы, больные коронавирусом
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