Навальный дал первое большое интервью после таинственного отравления

Главное: Алексей Навальный дал первое интервью после своего отравления. Общение с журналистом продлилось два часа.

Детали: Российский оппозиционер Алексей Навальный дал двухчасовое интервью для YouTube-канала журналиста Юрия Дудя. Общение продлилось два часа.

Сейчас Алексей Навальный находится в берлинской клинике Charite.

Среди прочего он поведал, что с каждым днем чувствует себя все лучше.

Оппозиционер добавил: «Руки дрожат. Если я буду пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне с каждым днем все лучше, я занимаюсь с физиотерапевтом. Сегодня он начал учить меня жонглировать. Поэтому через какое-то время вы увидите, как я жонглирую, еду на одном колесе, достаю кролика из шляпы».

Также он рассказал: «Мне нужно делать много упражнений на право-лево, чтобы мозг соображал, что делает. Но все будет хорошо, и я поправлюсь».

Также он вспомнил о том, что было в день отравления: «Когда с утра проснулся, все было нормально. Собрался и поехал в аэропорт, чувствовал себя отлично. Купил конфеты детям в подарок, сел в самолет, включил компьютер и стал смотреть мультсериал «Рик и Морти». Обычно это меня так увлекает, а на двадцатой минуте как-то перестало мне интересно смотреть. Чувствую, холодный пот льется по мне».

Алексей Навальный рассказал, что у него было ощущение, что он умрет. Он добавил, что не понимал, что происходит, так как у него ничего не болело.

Оппозиционер вспоминает, что «босиком пошел в туалет, умылся, посидел там».

Справка: 20 августа 2020 года Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что Навальный рассказал о таинственной встрече с Меркель.