Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса

Главное: В США стартовало массовое производство вакцин от коронавируса. Деньги дает фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Детали: Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступил к массовому производству вакцин от коронавируса. Уже заключены соглашения с шестнадцатью фармацевтическими компаниями.

Обо всем этом миллиардер поведал, выступая в ООН на мероприятии, которое было посвящено доступу населения нашей планеты к вакцинам.

Среди прочего Билл Гейтс сказал: «Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то – устранить ее везде. Решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех, как можно скорее».

Он добавил: «У нашего фонда существует ряд соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, в особенности по поводу производства и распространения вакцины. Эти компании обязуются наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться, как можно скорее».

В тему: 23 сентября 2020 года мы писали, что у Билла Гейтса расписались в страшной ошибке.