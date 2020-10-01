Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B

Главное: В США случилось крушение истребителя F-35B. Это сняли на видео люди.
Детали: Очевидцы из штата Калифорния случайно сняли на видео крушение истребителя F-35B возле озера Солтон-Си. Кадры обсуждают в интернете.
Отмечается, что инцидент произошел накануне – 29 сентября.
Военные сообщают, что истребитель проводил дозаправку в воздухе, но задел крыло «танкера» KC-130, после чего упал на землю.
Также известно, что пилот F-35B катапультировался, а заправщик совершил аварийную посадку. При этом оба пилота были госпитализированы.
Видео:
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