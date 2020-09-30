МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко

Главное: С 5 ноября Украина начнет называть Александра Лукашенко по имени, без указания должности. Таким образом наше государство указывает на непризнание его избрания в качестве президента страны в августе текущего года.

Детали: После официального завершения срока полномочий Александра Лукашенко на посту президента Беларуси, отведенного ему местным законодательством, Украина будет официально называть его просто по имени, не указывая должности. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его последней каденции 5 ноября, учитывая, что ранее наш МИД заявил, что тайная «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

При этом в качестве вариантов назвались «незаконно избранный», «нелегитимный» и другие. «Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко», — заявил в этой связи Кулеба.