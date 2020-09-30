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Видео-Новости > МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко

МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко

Александр Панько
30.09.20 14:56
274
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко

Главное: С 5 ноября Украина начнет называть Александра Лукашенко по имени, без указания должности. Таким образом наше государство указывает на непризнание его избрания в качестве президента страны в августе текущего года.

Детали: После официального завершения срока полномочий Александра Лукашенко на посту президента Беларуси, отведенного ему местным законодательством, Украина будет официально называть его просто по имени, не указывая должности. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его последней каденции 5 ноября, учитывая, что ранее наш МИД заявил, что тайная «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

При этом в качестве вариантов назвались «незаконно избранный», «нелегитимный» и другие. «Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко», — заявил в этой связи Кулеба.

В тему: 17 августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил это целым рядом недружественных действий со стороны белорусского руководства.

Это произошло, в частности, после того как Беларусь передала 32 задержанных наемников из ЧВК «Вагнера» Российской Федерации.

28 августа Украина заморозила все отношения с Беларусью до стабилизации ситуации в стране.

3 сентября Лукашенко озвучил список недружественных стран. Среди них оказалась Украина.

Напомним: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко.

При этом представители стран Европейского Союза единогласно отказались признавать результаты выборов и инаугурации президента Беларуси. К ним присоединились США и Канада.

Тэги: выборы, Александр Лукашенко, президент, Министерство иностранных дел Украины, Беларусь, Дмитрий Кулеба

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