«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты

Главное: Дональд Трамп и Джо Байден провели первые дебаты. Спор получился очень жарким.

Детали: В Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты президента США Дональда Трампа и демократа Джо Байдена накануне выборов, которые должны состояться 3 ноября. Спор получился очень жарким.

Кандидаты сходу перешли к взаимным оскорблениям.

Джо Байден громогласно заявил: «Факт в том, что я вступал в борьбу с Владимиром Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Дональд Трамп) – щенок президента РФ, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат».

Демократ также сказал: «Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими».

Дональд Трамп реагировал на критику резко, и буквально втаптывал оппонента в грязь: «Да заткнись уже, парень! Все знают, что ты лжец! Продолжай тявкать дальше, клоун!».

Он добавил: «В тебе нет ничего умного. Ты номер два! Тебя называют куском д*рьма!».

Перепалку кандидатов уже оценили зрители.

По опросу лояльного к демократам канала CNN, Джо Байдена назвали победителем дебатов 60% зрителей, а Дональда Трампа – всего 28%.

В то же время более взвешенный канал CBS News приводит несколько другие цифры: 48% против 41%.

Отметим, что вторые дебаты кандидатов должны пройти 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи намечены на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

В тему: 29 сентября 2020 года мы писали, что Трамп начал прижимать Байдена по социологии.