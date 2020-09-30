Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»

Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»

Александр Панько
30.09.20 13:06
1589
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»

Главное: Черниговская полиция подтвердила информацию о том, что к ней поступило заявление одного из местных жителей о хулиганских действиях со стороны одного из народных депутатов накануне. При этом речь идет не о порче имущества, а о телесных повреждениях.

Детали: 29 сентября в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю со стороны народного депутата Украины. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности для дальнейшего досудебного расследования в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При этом в полиции не стали уточнять имени нардепа, но опубликовали скриншот с видео, ранее размещенного в Telegram народным депутатом Антоном Поляковым. На нем речь идет не о телесных повреждениях, а о порче имущества.

Между тем, как сообщает местный телеканал «Детинец», речь действительно идет о 47-летнем нардепе. Якобы он заблокировал на своем авто Toyota Land Cruiser подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды, и спустил шины у нескольких авто.

На своей странице в Facebook он также публикует соответствующее видео.

Как сообщает «Украинская правда», руководитель рекламной фирмы «Магр-авто», которая владеет бордами, Александр Ткаченко заявил, что политическую рекламу Тарасовца поклеили самовольно, поэтому представители рекламной фирмы решили снять ее.

В тему: 29 сентября 2020 года бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков на своей странице в Telegram опубликовал видео хулиганских действий группы мужчин. По его словам, одним из этих мужчин был действующий депутат от этой фракции Олег Семинский. По данным соцсетей, ему не понравилось, что директор рекламной конторы снял бигборды кандидата в городские головы от партии Юрия Тарасовца.

Тэги: драка, народный депутат, политика, криминал, Чернигов, Национальная полиция Украины

Комментарии

Статьи

30.09.20 09:25

Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
30.09.20 08:45

Привет, Лига чемпионов!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Смерть Мессалины» Котарбинского: история картины и киевский период художника
29.09.20 18:50

«Смерть Мессалины» Котарбинского: история картины и киевский период художника

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов

В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов
30.09.20 13:51
690
Последние новости
30.09.20 15:32

Украина официально поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией
30.09.20 15:11

Американский профессор поведала, есть ли связь между гриппом и коронавирусом
30.09.20 14:56

МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
30.09.20 14:48

Появилось расписание магнитной бури, которая обрушилась на нашу планету
30.09.20 14:18

Правозащитники в ООН заявили о нарушениях прав верующих УПЦ
30.09.20 14:02

Митрополит УПЦ заявил, что активисты ПЦУ, захватившие храм УПЦ в Беловежах, преследуют политические интересы
30.09.20 13:51

В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов
Фото и Видео
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
МИД Украины придумал, как обращаться к Лукашенко
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту
В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан
В Сингапуре запустили в небо очень необычный ресторан
Появилось видео пугающего природного явления на юге Украины
Появилось видео пугающего природного явления на юге Украины
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.