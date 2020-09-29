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Видео-Новости > Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата

Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата

Александр Панько
29.09.20 20:03
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Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата

Главное: Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о получении позитивного результата теста на коронавирус. Он охарактеризовал болезнь как «коварную» и пообещал прервать предвыборный тур по регионам. Кроме него, коронавирусной болезнью сегодня также заболели два известных народных депутата.

Детали: Бывший президент Украины, народный депутат, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, пожаловавшись на то, что из-за болезни придется отложить предвыборные поездки по регионам.

Порошенко добавил, что в этот раз намерен лечиться от «коварной болезни» дома, выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.

Скриншот сообщения народного депутата Украины Петра Порошенко в Facebook

Отметим, что сегодня же о заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 сообщили глава партии «Голос» Кира Рудик и народный депутат от фракции «Слуги народа», известный спортсмен Жан Беленюк.

Скриншот сообщения лидера партии "Голос", народного депутата Киры Рудык в Facebook

В тему: 23 августа 2020 года о заражении коронавирусом сообщил народный депутат Украины, глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Спустя два дня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тэги: Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, здоровье, эпидемия, политика, Жан Беленюк, новости Украины, коронавирус, Кира Рудык

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