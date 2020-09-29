Коронавирус в Раде: за один день заразу подхватили Порошенко и еще два известных депутата

Главное: Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о получении позитивного результата теста на коронавирус. Он охарактеризовал болезнь как «коварную» и пообещал прервать предвыборный тур по регионам. Кроме него, коронавирусной болезнью сегодня также заболели два известных народных депутата.

Детали: Бывший президент Украины, народный депутат, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, пожаловавшись на то, что из-за болезни придется отложить предвыборные поездки по регионам.

Порошенко добавил, что в этот раз намерен лечиться от «коварной болезни» дома, выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.

Отметим, что сегодня же о заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 сообщили глава партии «Голос» Кира Рудик и народный депутат от фракции «Слуги народа», известный спортсмен Жан Беленюк.

В тему: 23 августа 2020 года о заражении коронавирусом сообщил народный депутат Украины, глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Спустя два дня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.