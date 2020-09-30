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Видео-Новости > «Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту

«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту

Александр Панько
29.09.20 19:43
1391
«Слугу народа» из Чернигова уличили в прокалывании шин своему оппоненту

Главное: Народного депутата от фракции «Слуга народа» уличили в прокалывании шин в автомобиле директора фирмы, пожелавшего снять бигборды с рекламой кандидата в мэры от политической силы.

Детали: В Чернигове мужчина в сопровождении группы лиц проколол шины припаркованному автомобилю. Как утверждает народный депутат Украины, бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков на своей странице в Telegram, вандалами оказались действующий депутат от этой фракции Олег Семинский с охраной.

В качестве подтверждения он опубликовал видео, на котором видно как четверо мужчин в темных куртках подходят к припаркованным у обочины автомобилям и один из них прокалывает колеса машине, похожей на Daewoo Lanos.

После этого они уходят, вступив в небольшую словесную перепалку с другой группой мужчин.

Внимание, в кадре присутствует ненормативная лексика 18+.

Как утверждают в соцсетях, мотивом поступка якобы депутата стало якобы желание директора фирмы, владеющей рекламными щитами в Чернигове, снять предвыборную рекламу кандидата в городские головы от партии «Слуга народа» Юрия Тарасовца. На него же якобы были направлены деструктивные действия нардепа.

В то же время никакого официального подтверждения о причастности народного депутата Семинского к снятому на видео на данный момент не поступало.

В тему: 30 сентября 2019 года на митинге предпринимателей народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко устроил скандал.

Напомним: Сегодня в Овидиопольском районе Одесской области депутат местного райсовета расстрелял пять собак.

Тэги: выборы, политика, вандализм, криминал, Чернигов, курьезы, новости Украины, Слуга народа, Антон Поляков, Олег Семинский

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