На Одесщине депутат устроил охоту на собак

Главное: В Одесской области мужчина расстрелял пять собак. Охотником на животных оказался депутат местного райсовета.

Детали: В Овидиопольском районе Одесской области депутат местного райсовета организовал охоту на собак. Как сообщили активисты общественной организации Animal SOS Odessa, вечером к ним поступил звонок от человека, который стал свидетелем жестокого преступления.

«Он информировал о том, что житель села Доброалександровка собственноручно расстрелял пять собак. При этом полиция якобы отказалась выезжать на вызов. На место преступления в срочном порядке поехали наши волонтеры и ребята из Национального корпуса... Там они сразу с нескольких телефонов вызвали полицию. Наряд полиции прибыл на место, но вначале просто морозились, не хотели принимать заявление и исполнять свои прямые обязанности», — рассказали волонтеры.

Как утверждают активисты, только благодаря их настойчивости сотрудники полиции все же начали действовать.

«Свидетель указал на место, где находились трупы собак. Под мощным давлением волонтеров и ребят из Нацкорпуса представители полиции были вынуждены оформить трупы как вещественное доказательство и отправить их на экспертизу. Также стало известно имя негодяя, цинично и подло убившего этих животных — Владимир Кишенко, депутат районного совета от Аграрной партии. Выяснилось, что он проделывает это не впервые, чувствуя себя абсолютно безнаказанно. Сейчас опять баллотируется в депутаты. А в адрес свидетелей преступления поступают угрозы», — говорят зоозащитники.

Они подчеркивают, что злоумышленник нарушил закон сразу по двум статьям УК Украины — «О жестоком обращении с животными» и «Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте».

Также стало известно, что до августа минувшего года депутат В. Кишенко был заместителем начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная. Согласно декларации, является председателем ревизионной комиссии общественной организации «Общество мелиораторов и водохозяйственников Одесской области».

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, по данному факту начато уголовное производство.

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