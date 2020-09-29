Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески

Главное: Баскетбольный матч между командами «Одесса» и «Тернополь» завершился массовой дракой. Ее зачинщик оказался в больнице.

Детали: Товарищеский матч между клубами украинской баскетбольной Суперлиги «Одесса» и «Тернополь» завершился массовой дракой. Как видно на видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook спортивный журналист Александр Прошута, инцидент произошел в четвертой четверти, за пять минут до конца игрового времени.

Первыми в рукопашной сошлись центровой «Тернополя» Максим Сандул и чернокожий защитник «Одессы» Баден Джаксом, которому не понравилось поведение соперника в борьбе за подбор у кольца в предыдущем эпизоде.

В итоге в потасовку вмешались остальные игроки обеих команд, так что судьи не смогли остановить драку и приняли решение досрочно закончить игру при счете 66:64 в пользу «Тернополя».

Как сообщила пресс-служба БК "Одесса", Джаксом впоследствии был госпитализирован для обследования.

В тему: 19 мая 2018 года сразу два футбольных матча в Черкассах и Киеве завершились потасовками с участием ультрас. Как выяснили журналисты «Фразы», матч «Шахтер» — «Динамо» к моменту финального свистка закончился дракой на поле, в которой футболистам досталось и от буйных болельщиков. В стычках, случившихся в Черкассах, пострадали 17 полицейских, а сам матч был вынужденно прерван.