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Видео-Новости > Находчивый IT-эксперт заставил кофеварку… майнить криптовалюту

Находчивый IT-эксперт заставил кофеварку… майнить криптовалюту

Агата Кловская
29.09.20 09:00
741
Находчивый IT-эксперт заставил кофеварку… майнить криптовалюту

Главное: IT-эксперт нашел необычный способ майнить криптовалюту. Он использовал кофеварку.

Детали: Известный IT-эксперт Мартин Хрон, являющийся сотрудником компании Avast, удивил весь мир, заставив свою кофеварку майнить криптовалюту Monero. Для этого он взломал кухонный агрегат.

Для хакерской атаки была выбрана кофеварка Smarter iKettle, которая подключается к системе «умный дом» с помощью Wi-Fi.

Специалист поясняет: «Кофеварка произведена на базе популярных контроллеров, а беспроводное соединение в нем не шифруется».

В итоге эксперт перехватил прошивку, после чего внес в нее изменения, а также закачал в кофеварку код, получив в итоге контроль над бытовым прибором.

Уже появилось видео, как кофеварка начала показывать сообщение о том, что без выкупа работать она больше не будет, разливая кипяток.

Кроме этого на ней был запущен майнинг криптовалюты.

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что хакеры взломали десятки аккаунтов знаменитостей в Twitter и хорошо на этом подзаработали.

Тэги: мир, хакер, IT-специалист, криптовалюта, технологии, курьезы, кофеварка

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