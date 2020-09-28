Под Киевом копы задержали настоящего маньяка

Главное: Под Киевом задержан мужчина, который убил и расчленил пенсионера с Оболони. Подробности поведала полиция.

Детали: Копы задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве и расчленении жителя Киева. В полиции поведали подробности.

Правоохранители сообщают: «Подозреваемым оказался квартирант, который снимал жилье у своей будущей жертвы».

Уточняется также: «Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил труп и утопил остатки тела в водоеме».

Теперь убийца может сесть на пятнадцать лет.

Добавим, что речь идет о преступлении, которое произошло зимой в заливе Собачье устье: тут люди нашли пакет с головой человека, после чего копы обнаружили другие останки тела.

Покойному было 73 года.

Полиция также рассказывает: «Во время проведения следственных действий мы установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пенсионера. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. По одной из версий, он убил мужчину, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем».

Преступника схватили под Киевом, куда он переехал после кровавой расправы над пенсионером.

Уже известно, что во время осмотра арендованного помещения правоохранители изъяли у него вещи, принадлежавшие жертве.

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