В Украине пошел первый снег

Главное: В Украине уже пошел снег. Появилось видео.

Детали: В Украине уже выпал первый осенний снег. Появились видео, которые обсуждают в социальных сетях.

Синоптики говорят, что снежные осадки наблюдались в последние сутки на Черногорском хребте в Карпатах.

Тут продолжаются дожди. Однако погода даже днем падала до нуля градусов.

Сотрудники спасательного пункта также говорят, что снег пошел на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области.

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что украинцев ждет холодная и дождливая неделя.