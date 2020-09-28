В Украине пошел первый снег

Главное: В Украине уже пошел снег. Появилось видео.
Детали: В Украине уже выпал первый осенний снег. Появились видео, которые обсуждают в социальных сетях.
Синоптики говорят, что снежные осадки наблюдались в последние сутки на Черногорском хребте в Карпатах.
Тут продолжаются дожди. Однако погода даже днем падала до нуля градусов.
Сотрудники спасательного пункта также говорят, что снег пошел на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области.
В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что украинцев ждет холодная и дождливая неделя.