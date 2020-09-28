Порошенко с размахом отпраздновал свой день рождения в день траура, — СМИ

В субботу, 26 сентября, экс-президент Петр Порошенко с размахом отпраздновал свой пятьдесят пятый день рождения в элитном ресторане в центре столицы. Об этом сообщает From-ua.com.

Также издание информирует: «Несмотря на то, что 26 сентября было объявлено днем ​​траура по погибшим курсантами и офицерами Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба, бывший президент громко и весело праздновал свой день рождения.

„С днем ​​рождения, Петр Алексеевич. Позор Вам. Утром пост на своей официальной странице о трауре и сострадании, а вечером музыка, алкоголь и салют. Каждый раз, когда нам кажется, что вы уже показали себя во всей красе, вам удается упасть еще ниже в глазах украинцев“, — написала Александра Мазур на странице экс-президента.

По словам очевидцев, охрана ресторана не пускала посетителей в ВИП залы ресторана и сообщила, что в соответствующем зале происходит спецобслуживание чиновника, однако на вопрос о Петре Порошенко категорически отвечали, что его нет в помещении.

Позже у входа в заведение, где состоялось празднование, появился Юрий Федоров, председатель охраны бывшего Президента, чем подтвердил тот факт, что Порошенко праздновал день рождения в ресторане „Not only fish“.

„Охрана Порошенко никогда не отличалась вежливостью и толерантностью, однако заставлять охрану ресторана использовать силу в случае, если люди не уходят от входа в заведение, — это слишком“, — комментировали прохожие.

По их словам, Федоров сначала сам нагло общался с гостями ресторана, а затем дал распоряжение охране ресторана применять силу, чтобы остановить вопросы о Порошенко и скрыть тот факт, что экс-глава страны находится в учреждении.

Вечер закончился ярким салютом, что было видно во многих районах Киева».