Армения и Азербайджан заявили о взаимных потерях в Нагорном Карабахе

Главное: В Нагорном Карабахе возобновились столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны конфликта заявляют о потерях.

Детали: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в понедельник утром. Как сообщает «Европейская правда», Минобороны Азербайджана заявляет о том, что утром 28 сентября армянские вооруженные силы обстреливают город Тартар. При этом руководство Минобороны «в последний раз предупредило другую сторону, что мы будем принимать адекватные ответные меры».

В свою очередь в Минобороны Армении заявляют, что боевые действия в течение ночи на понедельник происходили с разной интенсивностью. «Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы „ТОС“. Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских ВС, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В то же время сообщается об увеличении количества погибших. Так, в ночь на 28 сентября Минобороны Азербайджана оценило потери Армении в 550 убитых, хотя в Ереване это отрицают.

При этом на канале Вооруженных Сил Нагорного Карабаха в YouTube опубликовали видео потерь Вооруженных Сил Азербайджана. В частности, в ролике видны подбитые и дымящиеся танки и бронемашины, а также другая выведенная из строя военная техника противника. На кадрах также видны тела военнослужащих Азербайджана.

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В тему: 27 сентября 2020 года Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В ответ армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.