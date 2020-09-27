Армения уничтожила бронетехнику Азербайджана в Нагорном Карабахе. Появилось впечатляющее видео

Главное: Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.

Детали: Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В заявлении армянского МИД говорится, что ракетные удары нацелены «на мирные населенные пункты», включая Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ереван возложил «всю ответственность за последствия агрессии» на Азербайджан.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что Азербайджан начал нападение в направлении Карабаха.

«Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщаться и сообщаться по мере необходимости», — отметил он.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, с азербайджанской стороны были сбиты два вертолета и три беспилотных летательных аппарата, а также подбиты три танка.

«Атаки азербайджанских войск отброшены по нескольким направлениям. Противник понес человеческие потери и потери техники, в частности, три танка. Бои продолжаются», — сообщила Степанян.

Также министерство обороны Армении обнародовало видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Азербайджана во время боев в Нагорном Карабахе.

Соответствующие кадры опубликовала на своей странице в Facebook Степанян.

В тему: В середине июля правительство Армении опубликовало видеоролик ударов по позициям и наблюдательным пунктам ВС Азербайджана на границе с Тавушской областью.